"Не просто повернення, це розплата": Дженніфер Еністон показала тизер нового сезону "Ранкового шоу"

Дженніфер Еністон і Різ Уізерспун / © Getty Images

Реклама

Акторка, яка грає в шоу одну з головних ролей, зробила репост сервісу Apple TV, де написано:

«Це не просто повернення. Це розплата. Ранкове шоу, 4 сезон — 17 вересня».

Вже відомо, що сезон складатиметься з 10 епізодів, які виходитимуть щосереди до 19 листопада. Нагадаємо, що Еністон, як і її колега Різ Візерспун, не лише виконують головні ролі, але також є виконавчими продюсерками проєкту.

Реклама

Дія четвертого сезону розгортається майже за два роки після подій третього. Після завершення великого злиття медіакомпаній UBA та NBN відбуваються великі перестановки у керівництві та колективі, а між ведучими та продюсерами зростає конкуренція. Схоже, глядачеві покажуть справжню бурю емоцій, яка вирує між усіма учасниками процесів, що відбуваються в компанії.