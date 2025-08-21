- Дата публікації
"Не просто повернення, це розплата": Дженніфер Еністон показала тизер нового сезону "Ранкового шоу"
Дженніфер Еністон опублікувала тизер нового сезону «Ранкового шоу» на своїй сторінці в Instagram.
Акторка, яка грає в шоу одну з головних ролей, зробила репост сервісу Apple TV, де написано:
«Це не просто повернення. Це розплата. Ранкове шоу, 4 сезон — 17 вересня».
Вже відомо, що сезон складатиметься з 10 епізодів, які виходитимуть щосереди до 19 листопада. Нагадаємо, що Еністон, як і її колега Різ Візерспун, не лише виконують головні ролі, але також є виконавчими продюсерками проєкту.
Дія четвертого сезону розгортається майже за два роки після подій третього. Після завершення великого злиття медіакомпаній UBA та NBN відбуваються великі перестановки у керівництві та колективі, а між ведучими та продюсерами зростає конкуренція. Схоже, глядачеві покажуть справжню бурю емоцій, яка вирує між усіма учасниками процесів, що відбуваються в компанії.