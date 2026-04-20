Не приховує сивину: Сальма Гаєк сяяла перед камерами зі своїм природним відтінком волосся

Сальма Гаєк / © Associated Press

Голлівуд і світ науки, як це не дивно, зустрілися в одному місці і перетворили червону доріжку церемонії вручення премії Breakthrough Prize 2026 майже на модний подіум. Одними із запрошених гостей заходу стала акторка Сальма Гаєк та її чоловік-мільярдер Франсуа-Анрі Піно.

Сальма Гаєк і Франсуа-Анрі Піно / © Associated Press

Пара позувала фотографам на червоній доріжці і Сальма стала головною зіркою заходу, адже не лише одягла розкішну чорну сукню, а й привернула увагу зачіскою — зібрала своє волосся у високий пучок і таким чином продемонструвала природну сивину.

Сальма Гаєк / © Associated Press

Акторка не боїться сріблястих пасом у волоссі і демонструє сивину вже деякий час, а також і те, що не збирається маскувати її. Сальма раніше відверто говорила про своє ставлення до цього. «Я маю кращий вигляд зі здоровим сивим волоссям», — сказала вона в інтерв’ю для Allure і додала, що її волосся «не любить фарбування».

Що стосується решти образу, то Гаєк, якій до речі 59 років, одягла чорну сукню від Модного дому Gucci, яка була трошки прозорою, виконана з мережива, мала декольте та рюші у верхній частині. Також сукню прикрашала вишивка лелітками. Гламуру цьому образу акторки додали прикраси від David Webb.

Сальма Гаєк / © Associated Press