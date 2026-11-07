Не прийняв їхні троянди: кого з учасниць відправив додому головний герой "Холостяка" В’ячеслав Кравцов

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У четвертому випуску «Холостяка-15» проєкт залишили одразу троє дівчат. Дві учасниці почули рішення головного героя на церемонії троянд, а ще одна — після індивідуального побачення.

Церемонія за новими правилами

Цього разу баскетболіст В’ячеслав Кравцов запропонував дівчатам помінятися з ним ролями. Напередодні церемонії кожна отримала троянду й мала вирішити, чи хоче продовжувати знайомство з головним героєм. Якщо так — квітку потрібно було вручити йому.

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«Цей тиждень був присвячений пошуку рівноваги та гармонії, тож на церемонії ми спробуємо знайти новий баланс. Сьогодні троянди будете вручати саме ви, якщо відчуваєте, що між нами є те, що варто продовжувати», — пояснив Кравцов у відеозверненні.

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Також він записав особисте послання для кожної учасниці. Проте готовність дівчат залишитися на проєкті не гарантувала, що Холостяк прийме їхні троянди.

З ким попрощався Кравцов

Першою, чию квітку В’ячеслав не прийняв, стала Дар’я Дандік. Баскетболіст зазначив, що йому було комфортно поруч із нею, однак цього виявилося недостатньо для розвитку романтичних почуттів.

Дар’я Дандік

«Мені дійсно було поруч з тобою комфортно, ми легко знаходимо спільну мову, сміємося, і це цінно. Але з часом я зрозумів, що мені цього недостатньо. Я тебе проведу», — сказав він.

Також на церемонії Кравцов попрощався з Дариною Заінчуковською.

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«На жаль, мені доведеться відпустити тебе», — звернувся він до учасниці.

Дариною Заінчуковською

А Катерина Петренко залишила реаліті ще до церемонії — після індивідуального побачення. В’ячеслав зізнався, що сприймає їхнє спілкування радше як дружнє й не відчуває, що між ними може виникнути щось більше. Тому він вирішив не продовжувати її участь у шоу.

Катерина Петренко

Тож боротися за серце баскетболіста продовжило 10 учасниць.

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