Не схожа на себе: Кім Кардашян у білій пишній сукні сяяла на Vanity Fair Oscars Party

44-річна бізнесвумен та зірка реаліті приїхала на паті у білосніжній сукні з корсетом та дуже пишним подолом із кутюрної колекції Balenciaga.

Кім Кардашян / Фото: Getty Images

Кім мала максимально натуральний вигляд, на її обличчі був мінімалістичний макіяж, вона лише трохи зробила акцент на очах і нанесла на губи рожевий блиск, волосся зібрала в низький пучок, була зовсім без прикрас і зі світлим манікюром.

Кім Кардашян / Фото: Getty Images

Вечірку Vanity Fair також відвідала акторка Олівія Вайлд. Вона приїхала на паті у прозорій сукні від Chloe.

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