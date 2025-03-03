Не схожа на себе: Кім Кардашян у білій пишній сукні сяяла на Vanity Fair Oscars Party

Кім Кардашян відвідала вечірку Vanity Fair Oscars Party, яка щорічно проходить після церемонії "Оскар".
44-річна бізнесвумен та зірка реаліті приїхала на паті у білосніжній сукні з корсетом та дуже пишним подолом із кутюрної колекції Balenciaga.
Кім мала максимально натуральний вигляд, на її обличчі був мінімалістичний макіяж, вона лише трохи зробила акцент на очах і нанесла на губи рожевий блиск, волосся зібрала в низький пучок, була зовсім без прикрас і зі світлим манікюром.
Вечірку Vanity Fair також відвідала акторка Олівія Вайлд. Вона приїхала на паті у прозорій сукні від Chloe.
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