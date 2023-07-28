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Не схожа на себе: Ріту Ору сфотографували папараці в ніжній мінісукні з мереживом

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
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Не схожа на себе: Ріту Ору сфотографували папараці в ніжній мінісукні з мереживом

Ріта Ора / Фото: Getty Images

Коротке вбрання підкреслило стрункі ноги знаменитої артистки.

Британська співачка Ріта Ора продемонструвала ніжний літній образ на вулиці у Нью-Йорку, що в районі Сохо. На зірці була біла мінісукня в романтичному стилі та з короткими рукавами.

Сукня також мала кілька шарів на спідниці, спереду застібалася на ґудзики, а її краї та декольте були обшиті мереживом.

Вбрання Ріта доповнила лаконічним макіяжем, зачіскою з проділом і чубчиком на один бік, а також додала у волосся пасма, щоб зробити його довшим. Взула зірка білі чоботи зі шнурівкою, відмовилася від прикрас, але в руці несла сонцезахисні окуляри.

Ріта Ора / © Getty Images
Ріта Ора / Фото: Getty Images

Цей лук зірки кардинально відрізнялася від того, що вона показувала на публіці останнім часом, адже в основному з'являлася у прозорих сукнях і без спідньої білизни.

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Дата публікації
Перегляди
1242
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