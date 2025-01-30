Не схожий на неї: 19-річний син Гайді Клум дебютував на подіумі у Парижі

То був його перший вихід на подіум.

Син супермоделі та телеведучої Гайді Клум, 19-річний Генрі Семюел, дебютував на подіумі в Парижі. Молода людина взяла участь у показі кутюрної колекції Lena Erziak весна-літо 2025.

На подіумі Генрі продемонстрував чорний костюм зі штанами та жакетом, який прикрашав на талії широкий пояс. Також на ньому були туфлі, а волосся манекенник-початківець зібрав частково у високу зачіску-хвіст.

Генрі Семюел / Фото: Getty Images

Генрі є одним із чотирьох дітей Гайді Клум. Його батько – британський співак Сіл, справжнє ім'я якого Генрі Олушеган Адеола Семюел. Він був у шлюбі з Гайді від 2004 до 2012 року і у них, окрім Генрі, ще дві спільні дитини — 18-річний син Йоган і 15-річна дочка Лу. Також Сіл удочерив доньку Гайді Лені, тому дівчина також називає його своїм батьком.

У відео, яке опублікувало видання Vogue, Генрі розповів про кілька настанов, які йому дали його близькі перед показом.

"Ліні сказала мені, що потрібно дивитися прямо перед собою і ходити так, ніби я тримаю книжку на голові. Моя мама веліла мені дуже старатися і не забувати веселитися", - розповів він.

Читайте також:

Гайді Клум у розкішних вечірніх сукнях (24 фото)