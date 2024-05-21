Не схожий на нього: Річард Гір з'явився на червоній доріжці із 24-річним сином-красенем

Голлівудський актор Річард Гір вийшов на червону стежку кінофестивалю у Франції. Міжнародний Каннський кінофестиваль 74-річний актор відвідав зі своєю дружиною – 41-річною Алехандрою Сільвою, а також старшим сином Гомером.

Річард Гір та Гомер Гір / Фото: Getty Images

Молодій людині вже 24 роки і народився він у знаменитого актора у шлюбі з акторкою та моделлю Кері Ловелл. Гомера назвали на честь діда Гіра. На заході син актора був одягнений згідно дрескоду – у чорний смокінг, білу сорочку, краватку-метелика та туфлі.

Гомер супроводжував батька як на червоній доріжці, так і відвідав із ним афтепаті. Але зазначимо, що він не схожий на Гіра старшого, а є копією своєї матері.

Річард Гір та Гомер Гір / Фото: Getty Images

У дитинстві маленький Гомер часто потрапляв під приціл папараці з батьком, але після розставання батьків це стало рідкістю.

Річард Гір та Гомер Гір у 2000 році / Фото: Getty Images

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