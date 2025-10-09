ТСН у соціальних мережах

Не схожі один на одного: який зараз мають вигляд два молодші сини Вікторії та Девіда Бекхемів

Велика родина Бекхемів зібралася в Лондоні на особливому сімейному заході.

Ромео і Гарпер Бекхем

Ромео і Гарпер Бекхем / © Associated Press

Модельєрка і колишня зірка Spice Girls Вікторія Бекхем сяяла на лондонській прем’єрі свого документального серіалу для Netflix в оточенні сім’ї. Її прийшли підтримати чоловік Девід і троє з їхніх чотирьох дітей — донька Гарпер, а також сини Круз і Ромео.

Круз Бекхем, Джекі Апостел, Ромео Бекхем, Гарпер Бекхем, Вікторія Бекхем і Девід Бекхем / © Associated Press

Круз Бекхем, Джекі Апостел, Ромео Бекхем, Гарпер Бекхем, Вікторія Бекхем і Девід Бекхем / © Associated Press

Сини пари між собою не схожі, але мали стильний вигляд, як і їхні знамениті батьки.

20-річний Круз з’явився в костюмі Gucci, який носив у поєднанні з блакитною сорочкою і краваткою кольору бургунді, а його дівчина Джекі Апостел з ніг до голови вбралася в речі від бренду Victoria Beckham.

Круз Бекхем і Джекі Апостел / © Associated Press

Круз Бекхем і Джекі Апостел / © Associated Press

23-річний Ромео ж обрав для виходу у світ білосніжний смокінг, який носив з діамантовими прикрасами, білою майкою і чорним взуттям.

Ромео і Гарпер Бекхем / © Associated Press

Ромео і Гарпер Бекхем / © Associated Press

Старший із дітей пари — 26-річний Бруклін — на заході не з’явився. 2022 року він одружився з Ніколою Пельтц — донькою американського мільярдера. На початку цього року вони різко припинили відвідувати сімейні заходи та публікувати спільні фото в соцмережах. Невдовзі ЗМІ дізналися, що Нікола вважає батьків чоловіка «токсичними», а сам Бруклін нібито не хоче з ними спілкуватися. Тим часом із родичами своєї дружини Бруклін має чудові стосунки. Нещодавно він уперше висловився щодо сімейного конфлікту та назвав Ніколу своєю головною підтримкою. Також пара провела свято — оновила подружні обітниці і нікого із сім'ї Бекхемів на захід не покликали.

