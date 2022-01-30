Не соромиться: 155-кілограмова Тесс Голлідей у прозорій білизні показала своє тіло

Не соромиться: 155-кілограмова Тесс Голлідей у прозорій білизні показала своє тіло

36-річна модель plus size – жінка без комплексів. Вона з радістю знімається у фотосетах у провокаційних луках.

Найбільша у світі модель plus-size – Тесс Голлідей – своїм прикладом мотивує жінок любити своє тіло у будь-якій вазі.

Модель показала в Instagram нові провокаційні світлини з відвертої фотосесії.

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Перед об'єктивом фотокамери Голлідей постала у білій прозорій білизні з мереживними вставками.

Модель продемонструвала не лише свої пишні форми, а й безліч татуювань на тілі.

Тесс також похизувалася пишним сексуальним бюстом.

Аутфіт красуня доповнила укладанням з локонами, насиченим макіяжем смокі-айс, ланцюжком з кулоном на шиї та перлинними елегантними сережками.

Позувала Голлідей на гламурному рожевому фоні: вона сиділа на туалетному столику з великим дзеркалом.

Раніше смілива Тесс показала фото та відео, як вона оголена купалася у душі.

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