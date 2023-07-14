Не соромиться: індійсько-британська модель прийшла на вечірку без бюстгальтера

Індійсько-британська модель Нілам Гілл відвідала вечірку British Vogue x Self Portrait, яка відбулася у The Chiltern Firehouse у Лондоні. Папараці зазнімкували дівчину на вулиці у супроводі якогось чоловіка.

Нілам обрала для своєї появи відвертий образ, у якому точно не залишилась непомітною. На моделі була прозора бежева сукня максі, розшита стразами, з високою горловиною. Під вбранням на ній були лише чорні труси.

Нілам Гілл / Фото: Getty Images

Гілл без комплексів продемонструвала оголені груди і нерівномірну засмагу – сліди від купальника. Аутфіт вона доповнила прозорими босоніжками і невеликою сумкою, інкрустованою стразами.

Нілам зробила низький пучок, макіяж із рожевими тінями і шоколадною помадою і завершила лук ніжним манікюром.

Нагадаємо, у прозорій сукні і без бюстгальтера вийшла у світ американська акторка і зірка реалітішоу The Selling Sunset – Крістін Квінн.

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