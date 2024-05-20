Не соромиться: Белла Хадід у прозорій сукні блиснула сосками на червоній доріжці

Модель у сміливому вбранні прийшла на показ фільму "Учень" (The Apprentice) від режисера Алі Аббасі.

Найпровокаційніший образ перед показом фільму на червоній доріжці у Каннах продемонструвала Белла Хадід.

Модель одягла відверту коричнево-бежеву сукню від бренду Saint Laurent, яка мала драпування на тулубі, прозору спідницю і прозорий верх.

Белла Хадід / Фото: Associated Press

Оскільки на Беллі не було бюстгальтера, вона без комплексів виблискувала перед присутніми своїми сосками.

Белла Хадід / Фото: Associated Press

Хадід скомбінувала вбрання з коричневими лакованими слінгбеками з відкрити носками. Аутфіт красуня доповнила елегантною зачіскою з локонами, макіяжем із помадою шоколадного відтінку, довгим бежевим манікюром, а також сережками і каблучками з жовтим камінням.

Белла Хадід / Фото: Associated Press

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