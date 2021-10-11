Не соромиться: Надя Дорофєєва показала свій бюстгальтер

Співачка похизувалася стильним осіннім луком.
Надя Дорофєєва показала шанувальникам, як вона провела свій вихідний. Співачка стильно одяглася і насолоджувалася сонячним промінням на терасі свого будинку, попиваючи улюблений лате.
Пофотографував її, напевно, чоловік — Володимир Дантес.
На співачці був білий светр, шорти і гольфи. Вбрання Надя доповнила білими черевиками на грубій підошві.
На одному з фото артистка підняла светр і показала кремовий бюстгальтер.
"Я обожнюю свою роботу, але не люблю, коли не встигаю насолодитися процесом і починаю втрачати ресурс. Тут жодне лате не врятує! Тому зараз намагаюся залишати неділю вихідним днем, провести його для себе, щоб потім з новими силами включатися в робочий тиждень", — написала співачка.
Дорофєєва не соромиться показувати фоловерам свої фото у білизні. Нещодавно вона виклала знімок, на якому позувала в білих трусах.
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