Не соромиться: Надя Дорофєєва показала свій бюстгальтер

Співачка похизувалася стильним осіннім луком.

Надя Дорофєєва показала шанувальникам, як вона провела свій вихідний. Співачка стильно одяглася і насолоджувалася сонячним промінням на терасі свого будинку, попиваючи улюблений лате.

Надя Дорофєєва / Instagram Наді Дорофєєвої

Пофотографував її, напевно, чоловік — Володимир Дантес.

На співачці був білий светр, шорти і гольфи. Вбрання Надя доповнила білими черевиками на грубій підошві.

Надя Дорофєєва / Instagram Наді Дорофєєвої

На одному з фото артистка підняла светр і показала кремовий бюстгальтер.

Надя Дорофєєва / Instagram Наді Дорофєєвої

"Я обожнюю свою роботу, але не люблю, коли не встигаю насолодитися процесом і починаю втрачати ресурс. Тут жодне лате не врятує! Тому зараз намагаюся залишати неділю вихідним днем, провести його для себе, щоб потім з новими силами включатися в робочий тиждень", — написала співачка.

Надя Дорофєєва / Instagram Наді Дорофєєвої

Дорофєєва не соромиться показувати фоловерам свої фото у білизні. Нещодавно вона виклала знімок, на якому позувала в білих трусах.

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