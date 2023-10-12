Не соромиться: сексуальна Демі Роуз показала свої оголені фото

Демі Роуз знялася у відвертій фотосесії і показала найкращі кадри в Instagram. Локацією для знімань обрали скелі біля водойми.

Демі Роуз / Фото: Instagram Демі Роуз

Перед фотокамерою красуня постала повністю оголеною. Її тіло було розмальоване білою фарбою у вигляді дужок – це мало цікавий вигляд.

Демі Роуз / Фото: Instagram Демі Роуз

Роуз спокусливо позувала, лежачи на скелі, і демонструвала з різних ракурсів свої сексуальні форми. Модель також похизувалася пишними сідницями.

Демі Роуз / Фото: Instagram Демі Роуз

Аутфіт Демі доповнила перукою зі стразів і каміння, насиченим макіяжем із чорними стрілками і темно-ягідною помадою, а також нюдовим манікюром.

Нагадаємо, раніше Демі Роуз у відвертому вбранні похизувалася пишними грудьми.

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