Не стримався: Трамп прокоментував пишні сідниці Нікі Мінаж під час політичного мітингу

Нікі Мінаж і Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп відзначився пікантним висловлюванням на адресу американської реперки Нікі Мінаж, яка підтримала його під час передвиборчого мітингу Республіканської партії у штаті Мічиган.

Нікі Мінаж і Дональд Трамп / © Associated Press

Як повідомляє BBC, політик публічно прокоментував сідниці артистки, перш ніж запросити її виступити перед прихильниками республіканців.

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Нікі Мінаж і Дональд Трамп / © Associated Press

Під час своєї промови Трамп спочатку похвалив сідниці однієї з кандидаток від Республіканської партії, а потім перевів увагу присутніх на Нікі Мінаж. Президент заявив, що раніше бачив гарні сідниці, згадавши реперку, та додав, що її форми важко не помітити.

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«До речі, я вже бачив гарну дупу раніше — Нікі Мінаж. Це важко не помітити», — сказав він під час мітингу.

Нікі Мінаж і Дональд Трамп / © Associated Press

Після цього Трамп попросив артистку підвестися під оплески присутніх і висловив сподівання, що його коментар її не образив. Згодом він запросив Мінаж на сцену, де вона виступила на підтримку Республіканської партії.

Нікі Мінаж і Дональд Трамп / © Associated Press

Для появи на політичному заході співачка обрала костюм золотистого кольору приталеного силуету від Gucci, білий топ і гостроносі туфлі на високих шпильках з впізнаваною монограмою Модного дому.

Нікі Мінаж / © Associated Press

У неї також був екстремально довгий гострий манікюр рожевого кольору, оздоблений декором з каміння, який вона продемонструвала фотографам.

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Нікі Мінаж / © Associated Press

Реперка закликала присутніх підтримати кандидатів-республіканців на майбутніх проміжних виборах до Конгресу США.

Нікі заявила, що Трамп змінив атмосферу в країні та подарував американцям майбутнє, на яке вони можуть чекати з оптимізмом. Також реперка наголосила на важливості перемоги республіканських кандидатів, назвавши майбутні вибори переломним моментом для Сполучених Штатів.

Нікі Мінаж і Дональд Трамп / © Associated Press

Нікі Мінаж і Дональд Трамп / © Associated Press

Коли Мінаж залишала сцену, Трамп знову зробив їй комплімент. Він заявив, що артистка ніколи не мала кращого вигляду, а також похвалив її розум і політичну позицію.

Нікі Мінаж і Дональд Трамп / © Associated Press

Нікі Мінаж і Дональд Трамп / © Associated Press

До Мічигану реперка прилетіла разом із президентом на борту літака Air Force One. Під час польоту вона навіть записала жартівливе відео, в якому вдавала, що проходить співбесіду на посаду прессекретарки Білого дому.

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Нікі Мінаж / © Associated Press

Варто зазначити, що Нікі Мінаж уже не вперше публічно підтримує Дональда Трампа. Раніше вона називала себе його найбільшою прихильницею, хоча під час першого президентського терміну політика критикувала деякі його рішення.

Артистка також підтримувала його заяви щодо переслідування християн у Нігерії та ініціативу запровадження так званої «золотої картки» — спеціальної візової програми, яка передбачає можливість отримання права на проживання у США та подальшого набуття громадянства.

Мітинг у Мічигані відбувся напередодні проміжних виборів до Конгресу США, запланованих на 3 листопада. Їхні результати визначать, яка партія контролюватиме Конгрес протягом решти президентського терміну Трампа.

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