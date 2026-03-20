- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 258
- Час на прочитання
- 1 хв
Не така, як завжди: 88-річна Джейн Фонда у лонгсліві і джинсах похизувалася стрункою фігурою
Акторка на власному прикладі доводить, що вік — це лише цифри у паспорті.
Джейн Фонда взяла участь у пленарному заході «Скажіть голосніше: митці, активізм та перша поправка», який відбувся у межах конференції та фестивалів SXSW в Остіні, штат Техас.
Там акторка з’явилася у незвичному для себе образі кежуал, адже зазвичай вона обирає для івентів елегантні і класичні луки. Цього разу на ній був чорний лонгслів із викладеним стразами написом resist (у перекладі означає «протистояти») і сині прямі джинси з поясом із металевою фурнітурою, у яких вона продемонструвала струнку фігуру.
Аутфіт Джейн доповнила чорними шкіряними ботильйонами на стійких підборах, золотими прикрасами, браслетом і годинником. У неї була її улюблена об’ємна зачіска з локонами і макіяж із темно-бежевою помадою.
Нагадаємо, Джейн Фонда у шоколадній сукні з лелітками позувала на післяоскарівській вечірці Vanity Fair.