Не така як на червоній доріжці: Ріту Ору сфотографували папараці

Куди саме вона прямувала, не відомо. Але одягнена Ріта була не як завжди. На ній були сірі лосини та сіра тепла кофта на замку, а зверху шкіряний бежевий плащ. Співачка доповнила повсякденний лук зеленими високими шкарпетками з принтом та кросівками.

У Ріти було розпущене світле волосся, на голові була сіра бейсболка та чорні сонцезахисні окуляри на обличчі. Дівчина зробила кольоровий манікюр, одягла кілька каблучок на пальці та зробила легкий макіяж.

Ріта Ора / Фото: Getty Images

У повсякденному житті Ріта Ора має не такий ефектний вигляд, як на червоних доріжках, що взагалі цілком нормально. Іноді знаменитостей навіть не впізнають на вулицях шанувальники, чого, звичайно, не скажеш про папараці.

Раніше ми показували, як Ора з чоловіком Тайкою Вайтіті ходили на день народження до Леонардо Ді Капріо. Там Ріта з'явилася в атласній мінісукні, відверто підкресливши декольте.

Ріта Ора та Тайка Вайтіті / Фото: Getty Images

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