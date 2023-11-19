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Не така як на червоній доріжці: Ріту Ору сфотографували папараці

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публікації
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Не така як на червоній доріжці: Ріту Ору сфотографували папараці

Ріта Ора / Фото: Getty Images

32-річна співачка потрапила під приціл фотографів у Нью-Йорку.

Куди саме вона прямувала, не відомо. Але одягнена Ріта була не як завжди. На ній були сірі лосини та сіра тепла кофта на замку, а зверху шкіряний бежевий плащ. Співачка доповнила повсякденний лук зеленими високими шкарпетками з принтом та кросівками.

У Ріти було розпущене світле волосся, на голові була сіра бейсболка та чорні сонцезахисні окуляри на обличчі. Дівчина зробила кольоровий манікюр, одягла кілька каблучок на пальці та зробила легкий макіяж.

Ріта Ора / © Getty Images
Ріта Ора / Фото: Getty Images

У повсякденному житті Ріта Ора має не такий ефектний вигляд, як на червоних доріжках, що взагалі цілком нормально. Іноді знаменитостей навіть не впізнають на вулицях шанувальники, чого, звичайно, не скажеш про папараці.

Раніше ми показували, як Ора з чоловіком Тайкою Вайтіті ходили на день народження до Леонардо Ді Капріо. Там Ріта з'явилася в атласній мінісукні, відверто підкресливши декольте.

Ріта Ора та Тайка Вайтіті / © Getty Images
Ріта Ора та Тайка Вайтіті / Фото: Getty Images

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Дата публікації
Перегляди
413
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