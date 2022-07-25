Не така, як у Джей Ло: яку обручку після весілля носить Бен Аффлек

Бен та Дженніфер Аффлек зараз проводять свій медовий місяць у Франції.
Джей Ло та Бен одружилися на таємній церемонії в Лас-Вегасі тиждень тому. А за кілька днів відлетіли до Європи в романтичну подорож.
Ми вже багато розповідали вам про весілля пари, про їхні вбрання, клятви та багато іншого. Розглядаючи чергові знімки з прогулянки Парижем, помітили, що на пальці Бена Аффлека сяє трохи інша обручка, ніж у Дженніфер.
Джей Ло показувала обручку наступного ранку після весілля. Це європейка з білого золота або платини без каміння або гравіювання.
На пальці у її чоловіка обручка більше схожа за дизайном на американку. Вона теж максимально проста та лаконічна.
Про найзнаменитіші обручки зірок читайте в нашому матеріалі.
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