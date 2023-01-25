Не така, як у всіх: Даша Квіткова оригінально привітала президента Зеленського з днем народження

Переможниця реалітішоу "Холостяк-9" Даша Квіткова сьогодні, як і багато знаменитостей, вирішила привітати президента України Володимира Зеленського з днем народження. Але зробила це не так, як решта зірок.

У Instagram Stories Даша опублікувала фотографію Володимира Олександровича, але не таку, які постили сьогодні інші знаменитості в соцмережах. Квіткова обрала знімок, який, схоже, зробили десь під час знімань ще до війни. Зеленський усміхається і навіть із заплющеними очима і одягнений у чорне пальто з піднятим коміром.

Володимир Зеленський / Фото: Instagram Даші Квіткової

Даша Квіткова підписала лаконічно: "Happy Birthday, Mr. President" — рядком з пісні, яку 1962 року Мерилін Монро виконала для президента Кеннеді. І супроводила фото картинкою у вигляді складеного руками серця.

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