Не така як у всіх: Ріта Ора вперше показала заручну каблучку і зізналася, що вийшла заміж

Британська співачка Ріта Ора відвідала програму "Нічне шоу з Джиммі Фелоном" і приголомшила глядачів новиною - вона вперше публічно заявивши, що вийшла заміж. Раніше в Мережі лише ходили чутки про те, що Ріта та її коханий кінорежисер Тайка Вайтиті одружилися.

Ріта Ора / Фото: Getty Images

Також 32-річна співачка з гордістю продемонструвала свою заручну каблучку, яка дуже відрізнялася від того, що ми звикли бачити на безіменному пальці знаменитостей, адже каблучкауРіти прикрашав величезний смарагд, обрамлений у золото. Ора зізналася, що обрала її сама.

"Я вперше показую свою каблучку", — сказала вона. "Я знала, що хочу бути з ним, і хотіла, щоб це було дійсно правильно, тому, можливо, я відвела його в магазин і вказала, яку саме каблучку я хочу".

Каблучка Ріти Ори / Фото: скриншот з відео

Для ефіру вона обрала сріблястий костюм від бренду David Koma з круїзної колекції 2023, який складався з топу з довгими рукавами та мініспідниці, яку прикрашала ефектна рюша. Цей образ завершували чорні босоніжки, яскравий макіяж та укладання хвилями.

Ріта Ора / Фото: Getty Images

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