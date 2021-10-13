Не тільки "Гра в кальмара": як недооцінений фільм 60-х про жорстокі ігри став культовим

Не тільки "Гра в кальмара": як недооцінений фільм 60-х про жорстокі ігри став культовим

Останніми тижнями світ божеволіє від нового серіалу Netflix "Гра в кальмара", який рве рейтинги у багатьох країнах, а головні герої цього шоу не лише стали суперпопулярними, але ще і миттєво увірвалися в світ попкультури.

Фанати шоу масово скуповують сліпони бренду Vans, схожі на ті, які були у героїв серіалу, а також зелені спортивні костюми, червоні комбінезони, маски, жовті футболки, помаранчеві сукні та білі гольфи.

Зелені спортивні костюми, які носили гравці, були натхненні, швидше за все, спортивним одягом 1970-х років фірми Adidas. Величезна лялька-робот з першого епізоду була натхненна Йонхі, персонажем, який з'являвся на обкладинках корейських підручників у 1970-1980 роках, а ось заплутані коридори і сходи, схожі на лабіринт, були натхненні чотиривимірними кресленнями сходів Мауріціо Корнеліса Ешера — нідерландського художника-графіка.

Мауриц Корнелис Эшер / Getty Images

Та попри яскравість, чудові рішення з костюмами і декораціями "Гра в кальмара" досить похмурий і жорстокий серіал, що розповідає про людей з сумними долями і величезними грошовими боргами. Щоб вирішити свої проблеми, вони наважуються взяти участь в смертельній грі, де головний приз — величезна сума грошей.

Можливо, після прочитання попередніх рядків у вас з'явилося дежавю: "десь це вже було". І правда, всі ми прекрасно пам'ятаємо "Голодні ігри", але от не лише вони підіймали тему полювання, вбивства і наживи. 1965 року на екрани вийшов італійський фантастичний фільм-антиутопія за оповіданням Роберта Шеклі "Десята жертва", зіграли в ньому відомі на той час актори, серед яких була і Урсула Андресс, яка встигла прославитися як "дівчина Бонда".

"Десята жертва" / Getty Images

Дія у фільмі відбувається в невідомому році 21 століття. У світі більше немає війни, але є насильство — люди грають в гру "Велике полювання", мета якої зберегти мир на землі, дозволяючи вбивати. Учасники гри виступають у ролі "мисливців" і "жертв", які повинні пройти десять ігор. Той, хто вижив після десяти раундів, стає надзвичайно багатим і відомим.

"Десята жертва" / Getty Images

Після свого виходу фільм отримав неоднозначні відгуки критиків і "не злетів", але через багато років його переосмислили і охрестили культовим. Від моменту 60-х римейк так і не був створений, але ось образи героїв ми неодноразово бачили в багатьох інших роботах, наприклад, таких як франшиза про Остіна Паверса.

"Десята жертва" / Getty Images

Особлива увага у фільмі теж приділяється костюмам. Багато вбрань Урсули Андресс були розроблені Гвідо Колтеллаччі — головним дизайнером Модного дому Sorelle Fontana. Саме завдяки його таланту костюми мали небезпечний і сміливий вигляд. Образи героїні красиво скроєні, мають позачасові фасони і явно дуже комфортні.

"Десята жертва" / Getty Images

Ба більше, не можна не відзначити і декорації. Так, у той час не було таких технологій, як зараз, і фільм на тлі сучасних робіт має не лише простий, але й трохи комічний вигляд. Однак на момент 60-х декорації були більш ніж стильними та футуристичними і навіть часом надають історії атмосферу коміксів, а іноді нагадують картини нідерландського художника Піта Мондріана.

Пит Мондриан / Associated Press

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