Не тільки Олімпіада: Наталі Портман відвідала Лувр та зробила фото з "Моною Лізою"

Акторка побувала в одному з найбільших та найпопулярніших художніх музеїв світу.
43-річна американська акторка ізраїльського походження – Наталі Портман – зараз перебуває у Парижі, де відбуваються літні Олімпійські ігри. І її вже підловили папараці на трибунах під час фіналу змагань із спортивної гімнастики серед жінок. Вона була в костюмі гірчичного кольору, який складався з мініспідниці та жакету із золотистими гудзиками.
Але зірка побувала не лише на спортивних змаганнях, а й відвідала найвідоміший художній музей світу – Лувр.
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У музей Наталі прийшла у короткій сукні пісочного кольору з асиметричним коміром. І, звісно, зробила фото біля картини "Мона Ліза" італійського художника Леонардо Да Вінчі. Цікаво, що людей, окрім актриси та її подруги, біля шедевра не було.
"Найдивовижніше побачення з моєю подругою Памі вчора ввечері в Луврі...", — написала Портман під фото і додала: "Дякую Дженніфер Гадсон за те, що ми всі до мурашок по шкірі від твого виконання "Алілуйя" Леонарда Коена".
Нагадаємо, раніше Ніколь Кідман із доньками-красунями та чоловіком сходила на змагання зі спортивної гімнастики. Актрису, Кіта Урбана та двох їхніх доньок – Фейт Маргарет та Сандей Роуз – помітили на трибунах, вони спостерігали за грою, балакували, їли та робили селфі.
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