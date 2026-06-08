- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 162
- Час на прочитання
- 2 хв
Не тільки Бекхем: донька Арнольда Шварценеггера — Кетрін — похизувалась своїм курником
Останніми роками все більше знаменитостей захоплюються садівництвом, городництвом і тваринництвом.
36-річна Кетрін Шварценеггер — старша донька Арнольда Шварценеггера, письменниця, блогерка та авторка дитячих книжок — тримає власний невеличкий курник на території свого будинку. Вона регулярно збирає яйця від своєї птиці. Наприклад, під час підготовки до Великодня вона використала їх для фарбування.
У своєму Instagram вона показала, який вигляд мають її курник і домашня птиця, а також похизувалась, скільки яєць зібрала цього разу.
Зазначимо, Кетрін відома своєю турботою про тварин. Вона є амбасадоркою Американського товариства із запобігання жорстокому поводженню з тваринами (ASPCA). Домашня мініферма з курником — це частина її екологічного стилю життя.
Курник розташований поруч з її городом. Кетрін дуже подобається вирощувати овочі та зелень своїми руками. На своїй грядці вона вирощує моркву, салат, селеру та цибулю.
Для багатьох селебріті догляд за садом стає частиною більш усвідомленого способу життя. Вони дедалі частіше говорять про важливість екологічного споживання, натуральних продуктів і близькості до природи. Крім того, власний город дає змогу контролювати якість продуктів і отримувати задоволення від результатів своєї праці.
Шанувальники з цікавістю стежать за такими захопленнями знаменитостей, які залюбки діляться в соцмережах фотографіями врожаю, квітучих садів і процесом роботи на своїх ділянках.
Раніше, нагадаємо, Девід Бекхем показав у Мережі, як починає свій день із перевірки курника.