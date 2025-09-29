Не тільки помідори і капуста: Девід Бекхем показав, які жоржини виросли у нього в саду

Девід Бекхем

Реклама

50-річний відомий спортсмен Девід Бекхем останнім часом захопився сільським господарством і садівництвом, якими він займається на своїй заміській ділянці в Котсуолдсі, Англія. Він доглядає за городом, садить різні овочі, розводить курей і навіть займається бджільництвом, а успіхами хизується в Мережі. Нещодавно він хизувався новим — осіннім — урожаєм. У нього виросли гарбузи, баклажани, помідори чері, різні види капусти та зелені, а також яблука і сливи.

З урожаю з городу він не тільки готує обіди для всієї родини, а й деякі фрукти консервує за своїм фірмовим рецептом

Однак у нього на ділянці ростуть не тільки овочі — у своєму Instagram ексфутболіст показав, які гарні рожеві та кремові жоржини у нього розквітли.

Реклама

Що вирощує Девід Бекхем у себе на городі та в саду / © Instagram Девіда Бекхема

Зі свіжозрізаних квітів він склав букет для кухні.

Що вирощує Девід Бекхем у себе на городі та в саду / © Instagram Девіда Бекхема

Ну і не зміг не показати новий урожай — грона дрібних помідорів, якими він, судячи з підпису на фото, «дуже пишається».

Що вирощує Девід Бекхем у себе на городі та в саду / © Instagram Девіда Бекхема

Що вирощує Девід Бекхем у себе на городі та в саду / © Instagram Девіда Бекхема

Раніше, нагадаємо, Девід Бекхем розчулив шанувальників фото свого собаки у футболці