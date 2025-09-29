- Дата публікації
Не тільки помідори і капуста: Девід Бекхем показав, які жоржини виросли у нього в саду
Спортсмен продовжує хизуватися врожаєм зі своєї ділянки.
50-річний відомий спортсмен Девід Бекхем останнім часом захопився сільським господарством і садівництвом, якими він займається на своїй заміській ділянці в Котсуолдсі, Англія. Він доглядає за городом, садить різні овочі, розводить курей і навіть займається бджільництвом, а успіхами хизується в Мережі. Нещодавно він хизувався новим — осіннім — урожаєм. У нього виросли гарбузи, баклажани, помідори чері, різні види капусти та зелені, а також яблука і сливи.
З урожаю з городу він не тільки готує обіди для всієї родини, а й деякі фрукти консервує за своїм фірмовим рецептом
Однак у нього на ділянці ростуть не тільки овочі — у своєму Instagram ексфутболіст показав, які гарні рожеві та кремові жоржини у нього розквітли.
Зі свіжозрізаних квітів він склав букет для кухні.
Ну і не зміг не показати новий урожай — грона дрібних помідорів, якими він, судячи з підпису на фото, «дуже пишається».
