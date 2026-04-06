Не цурається позичати речі: дружина найбагатшої людини Індії здивувала вибором сукні

62-річна багатійка вийшла у світ і привернула увагу гламурним сарі та коштовностями.

5 квітня в Мумбаї відбулася церемонія вручення премії Screen Awards 2026, що стала святом кіно та моди, адже на заході з’явилися гучні імена індустрії індійського шоубізнесу. Однак не зірки привернули увагу на заході, а саме бізнесвумен та філантропка Ніта Амбані — дружина найбагатшої людини Індії Мукаша Амбані.

Жінка обожнює бути яскравою і розкішною, а також підкреслювати свою красу та багатство за допомогою коштовностей. Цього разу Ніта обрала для виходу на публіку сережки з величезними білими та жовтими діамантами і браслет у такому ж стилі. Також на її руці можна помітити коштовний годинник від Patek Philippe Nautilus Haute Joaillerie (ціна якого може бути близько пів мільйона доларів) і каблучку з каменем, якому би могла позаздрити дружина Безоса Лорен Санчес. Також із аксесуарів Ніта Амбані обрала креативну сумку від Chanel з колекції осінь-зима 2025 у вигляді перлини та з металевою ручкою.

Але не так коштовності викликали обговорення, як сукня багатійки, адже вона була зовсім не новою. Одягнена Ніта Амбані була у золоте індійське сарі повністю розшите лелітками від індійського дизайнера Sabyasachi.

Сарі було створене ще 2020 року для доньки Ніти — Іші Амбані. Дівчина одягала це вбрання на весілля і доповнила тоді діамантовим чокером та каблучками з діамантами.

Також Ніта Амбані вийшла у світ і у новому сарі, адже кількома днями раніше продемонструвала образ у відтінку рожевого золота. Вона відвідала захід з нагоди 3-ї річниці свого іменного Культурного центру. Образ окрім розкішного національного одягу вирізнявся дуже дорогими і масивними прикрасами, зокрема традиційним індійським кольє, яке було виконане з коштовного каміння.

