Не в ліпшій формі: погладшалу Мераю Кері сфотографували на побаченні

53-річна Мерая Кері потрапила під приціл фотографів у Нью-Йорку, коли ходила на побачення зі своїм давнім бойфрендом Браяном Танакою. Пара побувала на прем'єрі романтичної комедії Bros ("Братани") у Сохо.

Зірка традиційно обрала вбрання у своєму улюбленому гламурному стилі — коротке міні в блискітки з декольте, колготки та босоніжки на дуже високих підборах. Образ вона доповнила сонцезахисними окулярами та яскравою курткою розшитою паєтками у кольори прапора ЛГБТК+. Таким чином вона підтримала місяць прайду, який зараз триває у США.

Мерая Кері / Фото: Getty Images

Однак складно не помітити, що сама суперзірка трохи змінилася і знову набрані зайві кіло, які не змогли приховати ні міні, ні підбори, які нібито мають візуально зробити її вищою та стрункішою. А ще недавно заради стрункої фігури Кері вдавалася не лише до виснаження свого тіла, а й навіть робила операцію для зменшення обсягу шлунка. До таких заходів вона вдавалася, коли позначка на вагах перевалила 120 кілограмів. Але за своє життя Мерая неодноразово то набирала вагу, то худла, іноді навіть скидаючи до 50 кілограмів. Можливо, зараз вона вирішила не виснажувати своє тіло дієтами та небезпечними процедурами, а жити у своє задоволення.

Читайте також: