Нещодавно 31-річній моделі та інфлуенсерці Джорджині Родрігес освідчився її наречений — 40-річний португальський футболіст Кріштіану Роналду — після 9 років їхніх стосунків. Після цього з’явилися чутки, що дівчина вагітна третьою дитиною, адже в Саудівській Аравії, за клуб якої грає спортсмен, закони забороняють чоловікам, зокрема приїжджим, жити разом із незаміжніми жінками, тим паче якщо ті при надії — із цим пов’язали і бажання пари узаконити стосунки. Також під час появи Джорджини на благодійному вечорі в Нью-Йорку її прихильники розгледіли її живіт, що округлився, адже вона була одягнена в чорну обтислу сукню.

Однак Родрігес поспішила розвіяти це припущення і з’явилася в спортзалі в короткому топі й обтислих мінішортах, блиснувши водночас підкачаним пресом.

Нагадаємо, Джорджина Родрігес і Кріштіану Роналду познайомилися 2016-го року в бутику Gucci в Мадриді, де дівчина працювала продавцем-консультантом. Нині вони разом уже виховують п’ятьох дітей. Для двох із них — доньок Алани Мартіни та Белли Есмеральди — дівчина є біологічною матір’ю. Близнюків Єву та Матео спортсмену народила сурогатна мати, а про матір найстаршого сина — 14-річного Кріштіану-молодшого — нічого не відомо.

