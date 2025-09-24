ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
372
Час на прочитання
1 хв

Не вагітна: наречена Кріштіану Роналду — Джорджина Родрігес — блиснула пресом у спортзалі

У Мережі з’явилися чутки, що дівчина вагітна третьою дитиною.

Автор публікації
Юлія Кудринська
Джорджина Родрігес

Джорджина Родрігес / © Associated Press

Нещодавно 31-річній моделі та інфлуенсерці Джорджині Родрігес освідчився її наречений — 40-річний португальський футболіст Кріштіану Роналду — після 9 років їхніх стосунків. Після цього з’явилися чутки, що дівчина вагітна третьою дитиною, адже в Саудівській Аравії, за клуб якої грає спортсмен, закони забороняють чоловікам, зокрема приїжджим, жити разом із незаміжніми жінками, тим паче якщо ті при надії — із цим пов’язали і бажання пари узаконити стосунки. Також під час появи Джорджини на благодійному вечорі в Нью-Йорку її прихильники розгледіли її живіт, що округлився, адже вона була одягнена в чорну обтислу сукню.

Джорджина Родрігес / © Associated Press

Джорджина Родрігес / © Associated Press

Однак Родрігес поспішила розвіяти це припущення і з’явилася в спортзалі в короткому топі й обтислих мінішортах, блиснувши водночас підкачаним пресом.

Джорджина Родрігес / © Instagram Джорджини Родрігес

Джорджина Родрігес / © Instagram Джорджини Родрігес

Нагадаємо, Джорджина Родрігес і Кріштіану Роналду познайомилися 2016-го року в бутику Gucci в Мадриді, де дівчина працювала продавцем-консультантом. Нині вони разом уже виховують п’ятьох дітей. Для двох із них — доньок Алани Мартіни та Белли Есмеральди — дівчина є біологічною матір’ю. Близнюків Єву та Матео спортсмену народила сурогатна мати, а про матір найстаршого сина — 14-річного Кріштіану-молодшого — нічого не відомо.

Раніше, нагадаємо, Джорджина Родрігес в асиметричній сукні та з улюбленою сумкою прогулялася Нью-Йорком.

Джорджина Родрігес і Кріштіану Роналду (10 фото)

Джорджина Родрігес і Роналду / © Associated Press

Джорджина Родрігес і Роналду / © Associated Press

Джорджина Родрігес і Роналду / © Associated Press

Джорджина Родрігес і Роналду / © Associated Press

Джорджина Родрігес і Роналду / © Associated Press

Джорджина Родрігес і Роналду / © Associated Press

Джорджина Родрігес і Роналду / © Associated Press

Джорджина Родрігес і Роналду / © Associated Press

Джорджина Родрігес і Роналду / © Associated Press

Джорджина Родрігес і Роналду / © Associated Press

Джорджина Родрігес і Роналду / © Associated Press

Джорджина Родрігес і Роналду / © Associated Press

Джорджина Родрігес і Роналду / © Associated Press

Джорджина Родрігес і Роналду / © Associated Press

Джорджина Родрігес і Роналду / © Associated Press

Джорджина Родрігес і Роналду / © Associated Press

Джорджина Родрігес и Роналду на European MTV Awards / © Associated Press

Джорджина Родрігес и Роналду на European MTV Awards / © Associated Press

Джорджина Родрігес и Роналду на European MTV Awards / © Associated Press

Джорджина Родрігес и Роналду на European MTV Awards / © Associated Press

Дата публікації
Кількість переглядів
372
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie