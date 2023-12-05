Не вгадала з розміром: Сара Сампайо вибрала надто тісну сукню для виходу на червону доріжку

Екс"ангел" Victoria's Secret Сара Сампайо вийшла на доріжку церемонії Fashion Awards 2023, яка відбулася в Королівському Альберт-голі в Лондоні.

Сара Сампайо / Фото: Associated Press

Дівчина сяяла перед камерами фотографів у пишній білій сукні з фатину та з багатошаровим поділом від Richard Quinn з осінньо-зимової колекції 2023. До вбрання Сара підібрала чорні високі рукавички, чокер із каміння на шию, браслет на зап'ястя та великі сережки з камінням.

Сара Сампайо / Фото: Associated Press

Сара Сампайо / Фото: Associated Press

Волосся модель зібрала в тугий пучок і зробила дуже виразний макіяж очей, зробивши їх димчасто-сірими. Губи залишила натурального кольору. Сукня Сампайо була дещо тісною для неї і подекуди стискала її тіло так сильно, що це було помітно навіть на фото.

Сара Сампайо / Фото: Associated Press

Захід також відвідала ведуча та співачка Ешлі Робертс. Вона сяяла у сукні без бретельок і з пікантним розрізом.

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