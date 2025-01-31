Не відірвати очей: 3 найвідвертіших декольте на червоній доріжці благодійного концерту

Ці три зіркові красуні були у центрі уваги червоної доріжки заходу.

У Нью-Йорку відбувся благодійний концерт Американської кардіологічної асоціації Go Red for Women Red Dress Collection. Дрескодом заходу були червоні сукні, тож на червоній доріжці зіркові красуні демонстрували найкращі свої вбрання. Серед них були і ті, які вирішили привернути до себе увагу відвертим декольте. Розглянемо їхні образи.

Мелісса Фумеро

42-річна американська акторка Мелісса Фумеро з'явилася на івенті у чорній прозорій сукні максі з довгими рукавами, рясно розшитій червоними паєтками. Вбрання мало глибокий виріз, що додало її луку пікантності.

Фото: Associated Press

Мелісса зробила об'ємне укладання з локонами, макіяж із червоною помадою і прикрасила вуха сережками-сніжинками з камінням.

Мелісса Фумеро / Фото: Associated Press

Крішелл Стаус

43-річна американська акторка, зірка реалітішоу Selling Sunset – Крішелл Стаус – сяяла перед фотокамерами у шовоковій червоній сукні на тонких бретельках від італійського бренду Gustavo Cadile.

Крішелл Стаус / Фото: Associated Press

Сукня мала драпування, рожевий пояс, прикрашений срібними паєтками і камінням, а також відверте декольте, яке чудово підкреслило її пишні сексуальні груди.

Крішелл Стаус / Фото: Associated Press

У Крішелл була красива зачіска з локонами, макіяж із рожевою помадою та срібні прикраси.

Джина Гершон

62-річна американська акторка і співачка Джина Гершон вирішила виділитися і обрала для своєї появи червоний обтислий комбінезон, повністю розшитий паєтками, від бренду Marc Bouwer. Вбрання мало вкорочені штанини, широкі плечі із довгою торочкою з паєтками та імітований пояс із червоного каміння. А її глибоке спокусливе декольте нікого не залишило байдужим.

Джина Гершон / Фото: Associated Press

Лук Джина доповнила атласними червоними гостроносими туфлями-човниками, високим пучком на голові, яскравим макіяжем із чорно-рожевими тінями і рожевою помадою, а також довгими червоними сережками.

Джина Гершон / Фото: Associated Press

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