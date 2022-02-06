Не відірвати погляду: два розкішні образи Дженніфер Лопес у Нью-Йорку

Розглядаємо вбрання знаменитості.

Зараз Дженніфер Лопес активно займається просуванням нового фільму "Вийду за тебе", у якому зіграла головну роль, тому прилетіла до Нью-Йорка, де практично щодня відвідує різні шоу та дає інтерв'ю.

У п'ятницю суперзірку сфотографували аж двічі, коли вона йшла у своїх справах, однак образи Лопес були настільки красивими, що не розповісти про них ми просто не могли.

У першому луку зірка вирішила поєднати зелені відтінки, тому вибрала довгі сукню та пальто від бренду Del Core, білі туфлі від Tom Ford, квадратну сумку з маленькою ручкою від Aspinal of London та розкішні прикраси від ювелірного бренду Pasquale Bruni. Також варто відзначити і сонцезахисні окуляри, адже вони у Дженніфер від бренду Bulgari.

Дженіфер Лопес / Getty Images

Другий образ навіяний ретро і в ньому Лопес була дуже елегантною. Вона поэднала чорну сукню-пальто Dior, сумку та окуляри від Bvlgari, а також ювелірні вироби від Pasquale Bruni. Дуже оригінальними були і туфлі зірки з металевими деталями та ремінцями від Hardot Harlot.

Дженіфер Лопес / Getty Images

Нагадаємо, що до Нью-Йорка з Дженніфер прилетів її коханий Бен Аффлек. Пару неодноразово фотографували разом.

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек / Getty Images

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