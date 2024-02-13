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Не відірвати очей: французька акторка Леа Сейду на прем'єрі фільму "Дюна"

Не відірвати очей: французька акторка Леа Сейду на прем'єрі фільму "Дюна"

Леа Сейду / Фото: Getty Images

Для заходу зірка обрала романтичний образ із яскравим макіяжем.

У Парижі, 12 лютого, відбулася презентація другої частини ремейку "Дюна", яку відвідали актори, які зіграли у фільмі.

На червоній доріжці серед акторського складу була вперше помічена французька акторка Леа Сейду, оскільки вона також з'явиться у "Дюні" у ролі Марго Фенрінга.

Для презентації акторка одягла синю оксамитову сукню від Модного дому Louis Vuitton. Довга сукня мала невеликий шлейф, відвороти на бюстьє, а також коротку накидку, прикрашену спереду невеликим бантом.

Леа Сейду / © Getty Images
Леа Сейду / Фото: Getty Images

Образ Сейду доповнила елегантна зачіска з голлівудською хвилею, високі рукавички в колір сукні, а також сережки і макіяж з червоною помадою.

Леа Сейду / © Getty Images
Леа Сейду / Фото: Getty Images

Образ акторки мав дуже романтичний вигляд, але кардинально відрізнявся від того, що одягла інша зірка "Дюни" — 27-річна Зендея. Дівчина прийшла на презентацію у жакардовому костюмі від Louis Vuitton.

Зендея / © Getty Images
Зендея / Фото: Getty Images

В український прокат "Дюна: Друга частина" вийде 29 лютого.

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