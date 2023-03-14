Не відвести очей: 15 сексуальних декольте на післяоскарівській вечірці

У Беверлі-Гіллз відбулася післяоскарівська вечірка Vanity Fair, на якій зібралося дуже багато знаменитостей. Зіркові красуні демонстрували перед фотокамерами свої розкішні образи. Серед них були ті, які зробили ставку на декольте. І це було правильним рішенням, адже гарні спокусливі вирізи – завжди у центрі уваги будь-якої події.

Тож пропонуємо розглянути добірку зіркових аутфітів із привабливими сексуальними декольте, від яких важко відвести погляд.

Сальма Гаєк / Фото: Associated Press

Кара Делевінь / Фото: Associated Press

Гайді Клум / Фото: Associated Press

Керрі Вашингтон / Фото: Associated Press

Кріссі Тейген / Фото: Associated Press

Кріссі Тейген / Фото: Associated Press

Єва Лонгорія / Фото: Associated Press

Єва Лонгорія / Фото: Associated Press

Данай Гуріра / Фото: Associated Press

Данай Гуріра / Фото: Associated Press

Лана Кондор / Фото: Associated Press

Megan Thee Stallion / Фото: Associated Press

Megan Thee Stallion / Фото: Associated Press

Сімона Табаско / Фото: Associated Press

Сімона Табаско / Фото: Associated Press

Saweetie / Фото: Associated Press

Saweetie / Фото: Associated Press

Кейт Гадсон / Фото: Associated Press

Кейт Гадсон / Фото: Associated Press

Шеріл Лі Ральф / Фото: Associated Press

Мелані Лінскі / Фото: Associated Press

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