Не відвести очей: 15 сексуальних декольте на післяоскарівській вечірці
Зіркові красуні прийшли на світський захід у вбраннях зі спокусливими вирізами.
У Беверлі-Гіллз відбулася післяоскарівська вечірка Vanity Fair, на якій зібралося дуже багато знаменитостей. Зіркові красуні демонстрували перед фотокамерами свої розкішні образи. Серед них були ті, які зробили ставку на декольте. І це було правильним рішенням, адже гарні спокусливі вирізи – завжди у центрі уваги будь-якої події.
Тож пропонуємо розглянути добірку зіркових аутфітів із привабливими сексуальними декольте, від яких важко відвести погляд.