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Не відвести очей: 15 сексуальних декольте на післяоскарівській вечірці

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
2176
Час на прочитання
1 хв
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Не відвести очей: 15 сексуальних декольте на післяоскарівській вечірці

Сальма Гаєк / Фото: Associated Press

Зіркові красуні прийшли на світський захід у вбраннях зі спокусливими вирізами.

У Беверлі-Гіллз відбулася післяоскарівська вечірка Vanity Fair, на якій зібралося дуже багато знаменитостей. Зіркові красуні демонстрували перед фотокамерами свої розкішні образи. Серед них були ті, які зробили ставку на декольте. І це було правильним рішенням, адже гарні спокусливі вирізи – завжди у центрі уваги будь-якої події.

Тож пропонуємо розглянути добірку зіркових аутфітів із привабливими сексуальними декольте, від яких важко відвести погляд.

Сальма Гаєк / © Associated Press
Сальма Гаєк / Фото: Associated Press
Кара Делевінь / © Associated Press
Кара Делевінь / Фото: Associated Press
Гайді Клум / © Associated Press
Гайді Клум / Фото: Associated Press
Керрі Вашингтон / © Associated Press
Керрі Вашингтон / Фото: Associated Press
Кріссі Тейген / © Associated Press
Кріссі Тейген / Фото: Associated Press
Кріссі Тейген / © Associated Press
Кріссі Тейген / Фото: Associated Press
Єва Лонгорія / © Associated Press
Єва Лонгорія / Фото: Associated Press
Єва Лонгорія / © Associated Press
Єва Лонгорія / Фото: Associated Press
Данай Гуріра / © Associated Press
Данай Гуріра / Фото: Associated Press
Данай Гуріра / © Associated Press
Данай Гуріра / Фото: Associated Press
Лана Кондор / © Associated Press
Лана Кондор / Фото: Associated Press
Megan Thee Stallion / © Associated Press
Megan Thee Stallion / Фото: Associated Press
Megan Thee Stallion / © Associated Press
Megan Thee Stallion / Фото: Associated Press
Сімона Табаско / © Associated Press
Сімона Табаско / Фото: Associated Press
Сімона Табаско / © Associated Press
Сімона Табаско / Фото: Associated Press
Saweetie / © Associated Press
Saweetie / Фото: Associated Press
Saweetie / © Associated Press
Saweetie / Фото: Associated Press
Кейт Гадсон / © Associated Press
Кейт Гадсон / Фото: Associated Press
Кейт Гадсон / © Associated Press
Кейт Гадсон / Фото: Associated Press
Шеріл Лі Ральф / © Associated Press
Шеріл Лі Ральф / Фото: Associated Press
Мелані Лінскі / © Associated Press
Мелані Лінскі / Фото: Associated Press

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Дата публікації
Перегляди
2176
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