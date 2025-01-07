Не відвести очей: 5 найвідвертіших декольте на премії "Золотий глобус"

Вчора вночі в Лос-Анджелесі прогриміла щорічна церемонія вручення премії "Золотий глобус". На червоній доріжці зіркові красуні демонстрували найкращі свої образи. Цьогоріч однією з найпопулярніших тенденцій на премії були глибокі декольте. Серед усіх красунь на кіноподії ми обрали п'ять луків з найвідвертішими декольте.

Ешлі Грем

Ешлі Грем привернула до себе увагу чорною сукнею, яку спеціально для неї пошив бренд Bach Mai. Вона мала пишну спідницю і глибоке декольте, яке чудово підкреслило її пишні груди.

Ешлі Грем / Фото: Associated Press

Ешлі Грем / Фото: Associated Press

Майлі Сайрус

Майлі Сайрус зробила ставку на чорну обтислу сукню максі від Celine, яка мала глибоке декольте і вирізи у формі метелика на животі, прикрашені облямівкою зі срібними лелітками й бісером.

Майлі Сайрус / Фото: Associated Press

Майлі Сайрус / Фото: Associated Press

Бріанна Лапалья

Американська зірка соцмереж Бріанна Лапалья не залишилася непоміченою на заході у плісованій сукні темно-бронзового відтінку без бретельок від румунського бренду Maria Lucia Hohan. Від її відвертого та сексуального декольте просто неможливо відірвати погляд.

Бріанна Лапалья / Фото: Associated Press

Бріанна Лапалья / Фото: Associated Press

Джанель Джеймс

Американська акторка й комікеса Джанель Джеймс позувала на червоній доріжці в чорній оксамитовій сукні по фігурі зі шлейфом і спокусливим декольте від бренду Christian Siriano, яку доповнила оперними чорними рукавичками.

Джанель Джеймс / Фото: Associated Press

Джанель Джеймс / Фото: Associated Press

Синтія Еріво

Британська акторка і співачка Синтія Еріво з'явилася на церемонії в кастомному чорному вбранні від Louis Vuitton. Сукня була розшита квітами зі срібних паєток, мала тонкі бретельки, прямокутну мереживну баску і глибокий V-подібний виріз.

Синтія Еріво / Фото: Associated Press

Синтія Еріво / Фото: Associated Press

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