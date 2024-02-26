Не відвести очей: американська акторка у вечірній сукні похизувалася пишним і сексуальним декольте на премії

Американська акторка Тараджі Генсон відвідала церемонію нагородження премії Гільдії кіноакторів США (SAG Awards).

Зірка для своєї появи обрала розкішний і спокусливий аутфіт. Вона одягла вечірню чорну сукню-бюстьє від бренду Giambattista Valli з пишним хвостом-шлейфом, яка чудово обтискала її спокусливу фігуру.

Тараджі Генсон / Фото: Associated Press

Та головним акцентом у її образі було сексуальне пишне декольте, від якого не одразу можна відвести погляд.

Тараджі Генсон / Фото: Associated Press

Тараджі доповнила лук чорними босоніжками з блискітками, дорогоцінним кольє у вигляді змії, сережками, браслетом і каблучками. Стильна зачіска каре, макіяж із пишними накладними віями і довгий гострий манікюр завершив лук Генсон.

Тараджі Генсон / Фото: Associated Press

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