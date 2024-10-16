Не відвести очей: Ешлі Грем засвітила леопардовий бюстгальтер і блиснула пишними грудьми

36-річна модель plus-size у привабливому вигляді прийшла на вечірку "ангелів" VS.

Папараці заскочили Ешлі Грем, коли вона за руку зі своїм чоловіком Джастіном Ервіном йшла на вечірку "The Victorias Secret Show 2024" у Нью-Йорку.

На моделі була чорна сукня по фігурі зі шнурівками по боках. Із-під вбрання визирав леопардовий бюстгальтер, який підкреслив її пишні і спокусливі груди.

Ешлі Грем / Фото: Getty Images

Грем підібрала до вбрання чорні босоніжки на шпильках. Вона зробила хвилясте укладання, макіяж із коричневими тінями і прикрасила вуха лаконічними сережками.

Джастін був одягнений у чорний костюм із білою хусткою-паше і взутий у світло-бежеві замшеві туфлі.

Нагадаємо, після шестирічної перерви на подіумі "ангели" Victoria's Secret знову сяяли на грандіозному Victoria's Secret Fashion Show 2024 у Нью-Йорку. Як це було, дивіться у нашому матеріалі.

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