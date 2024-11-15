Не відвести очей: Лотті Мосс у сукні з відвертим декольте похизувалася пишним бюстом

26-річна модель і зірка OnlyFans головний акцент у своєму аутфіті зробила на гарних грудях.

Молодша сестра Кейт Мосс – Лотті Мосс – відвідала презентацію різдвяної кампанії Agent Provocateur, яка відбулася у Лондоні.

Там модель з'явилася у чорній корсетній сукні міді без бретельок і з відвертим декольте, яке підкреслило її пишний бюст. Лук вона доповнила рудою короткою шубою і чорними замшевими туфлями зі стразами.

Лотті Мосс / Фото: Getty Images

Мосс зробила укладання з локонами, насичений вечірній макіяж з рожевими рум'янами і помадою бежево-коричневого відтінку, вуха вона прикрасила сережками-кільцями з камінням.

Нагадаємо, Лотті Мосс на прем’єру музичної новинки від американського репера Lil Tjay прийшла у чорній шкіряній максісукні по фігурі і без рукавів.

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