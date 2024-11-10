Не відвести очей: порноакторка-трансгендер у яскравому ліфі-бандо похизувалася пишним бюстом

Американська порноакторка-трансгендер Брітні Кейд опублікувала в Instagram нові світлини свого сексуальному образу, у якому вона пішла на вечірку.

Дівчина позувала на терасі з виглядом на вечірнє місто. На ній була синя мініспідниця з рюшами і синій ліф-бандо з кільцем, у якому вона продемонструвала пишний і спокусливий бюст.

Брітні Кейд/Instagram

Брітні зробила зачіску з локонами, макіяж із пишними накладними віями і довгий французький манікюр. На шиї у неї був золотий ланцюжок із підвіскою Chanel. У руках вона тримала сонцезахисні окуляри у зеленій оправі і рожеву сумочку на золотому ланцюжку.

Брітні Кейд/Instagram

Нагадаємо, раніше Брітні Кейд сфотографувалася у салатовому бікіні і салатовій велюровій мініспідниці.

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