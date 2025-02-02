Не відвести очей: співачка Медісон Бір у сукні з глибоким декольте блиснула пишними грудьми

Артистка у пікантній сукні похизувалася спокусливим бюстом.
Американська співачка Медісон Бір побувала на вечірці, організованої напередодні 67-ої щорічної церемонії вручення престижної музичної премії "Греммі".
Зірка привернула до себе увагу сексуальним луком. На ній була біла сукня максі з плісованим верхом, американською проймою, галтером і спідницею з високим розрізом до стегна, крізь який було видно тканину, прикрашену паєтками і бісером. Головним акцентом у її аутфіті було відверте декольте, яке підкреслило її пишні груди, від яких важко було відірвати погляд.
Медісон взула срібні босоніжки із зав'язками на щиколотці та на шпильках.
У неї було укладання з м'якими локонами, макіяж із чорними стрілками, сережки з камінням у вухах, браслет і каблучки на руках.
Нагадаємо, Медісон Бір виступила на заході Z100 iHeartRadio Jingle Ball у Нью-Йорку у бордовій оксамитовій мінісукні з білим бантом від країнського бренду FROLOV.
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