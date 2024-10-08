Не відвести очей: зірка реаліті червоною сукнею підкреслила пишні груди

Челсі Лазкані похизувалася і стрункою фігурою, і спокусливим декольте.
Зірка американського реалітішоу для Netflix – Selling Sunset – Челсі Лазкані – опублікувала в Instagram нові знімки.
На них жінка продемонструвала пікантний аутфіт. Челсі була одягнена у червону сукню по фігурі з відвертим вирізом, який підкреслив її пишні і спокусливі груди. Від її декольте важко одразу відвести погляд.
Челсі зробила укладання, макіяж із чорними стрілками, вуха прикрасила діамантовими сережками-цвяшками і завершила лук червоною сумкою з плетінням.
Нагадаємо, Челсі Лазкані вийшла на прогулянку у топі з довгими рукавами і пікантним декольте, а також у мінішортах.
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