Не відвести очей: зірка реаліті червоною сукнею підкреслила пишні груди

Зірка американського реалітішоу для Netflix – Selling Sunset – Челсі Лазкані – опублікувала в Instagram нові знімки.

На них жінка продемонструвала пікантний аутфіт. Челсі була одягнена у червону сукню по фігурі з відвертим вирізом, який підкреслив її пишні і спокусливі груди. Від її декольте важко одразу відвести погляд.

Челсі Лазкані

Челсі зробила укладання, макіяж із чорними стрілками, вуха прикрасила діамантовими сережками-цвяшками і завершила лук червоною сумкою з плетінням.

Челсі Лазкані

Нагадаємо, Челсі Лазкані вийшла на прогулянку у топі з довгими рукавами і пікантним декольте, а також у мінішортах.

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