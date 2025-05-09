Не відвести очей: модель із Панами у спокусливому купальнику потрясла величезними сідницями на камеру

Грейсі Бон

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Пишнотіла модель із Панами — Грейсі Бон — опублікувала в Instagram пікантне відео з відпочинку.

Красуня постала у спокусливому чорному купальнику, прикрашеному золотою фурнітурою із чорним камінням. Грейсі продемонструвала свої пишні форми і потрясла на камеру великими сідницями.

У Грейсі було розпущене волосся, макіяж із довгими накладними віями і довгий світлий манікюр. На шиї у неї був золотий ланцюжок із підвіскою.

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«Просто дівчина великих розмірів щаслива», — підписала Бон відео.

Нагадаємо, Грейсі Бон похизувалася гарячим луком у білому прозорому обтислому кетс'юті з оголеними плечами і вирізами у зоні декольте.