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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
191
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1 хв

Не відвести очей: модель із Панами у спокусливому купальнику потрясла величезними сідницями на камеру

28-річна Грейсі Бон обожнює демонструвати свої пишні форми.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Грейсі Бон

Грейсі Бон

Пишнотіла модель із Панами — Грейсі Бон — опублікувала в Instagram пікантне відео з відпочинку.

Красуня постала у спокусливому чорному купальнику, прикрашеному золотою фурнітурою із чорним камінням. Грейсі продемонструвала свої пишні форми і потрясла на камеру великими сідницями.

У Грейсі було розпущене волосся, макіяж із довгими накладними віями і довгий світлий манікюр. На шиї у неї був золотий ланцюжок із підвіскою.

«Просто дівчина великих розмірів щаслива», — підписала Бон відео.

Нагадаємо, Грейсі Бон похизувалася гарячим луком у білому прозорому обтислому кетс'юті з оголеними плечами і вирізами у зоні декольте.

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