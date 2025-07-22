Не відвести очей: порноакторка-трансгендер у леопардовому кроптопі похизувалася великими грудьми

Брітні Кейд

Реклама

Американська порноакторка-трансгендер Брітні Кейд опублікувала в Instagram нові фото. Вона продемонструвала свій пікантний гламурний лук, у якому сходила на вечірку.

Брітні Кейд

Білявка одягла леопардовий обтислий костюм із рожевими акцентами, який складався з мінішорт і кроптопу. Блискавку Брітні розстебнула і похизувалася великим спокусливим бюстом, від якого просто не відвести погляд. Лук вона доповнила золотою сумкою.

Брітні Кейд

Кейд зібрала волосся у високий хвіст, накрутивши його і випустивши спереду пасма, зробила макіяж із рожевими тінями і пишними накладними віями, а також французький манікюр. У вухах у неї були лаконічні сережки, на шиї — золотий ланцюжок із підвіскою у вигляді ім’я з камінням, а на руці красувалася каблучка з діамантами.

Реклама

Брітні Кейд

Нагадаємо, Брітні Кейд показала знімки, на яких вона позувала у прозорому лавандовому боді, яке вона спустила з плечей.