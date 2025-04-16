Не відвести очей: телеведуча у зеленому топі приголомшила величезним розміром грудей

Джессіка Алвес

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Бразильсько-британська телеведуча, учасниця реалітішоу Celebrity Big Brother і зірка OnlyFans — Джессіка Алвес — опублікувала в Instagram фото свого яскравого аутфіту.

Джес постала на знімку у зеленому вбранні. Зверху на телеведучій був топ, який підкреслив її величезні груди, розмір яких приголомшує.

Джессіка Алвес

Свій образ зірка доповнила ідеально рівним укладанням, насиченим макіяжем і червоним маніюкром. А ще на Джессіці були золоті довгі сережки, браслети і каблучки.

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Нагадаємо, Джессіка Алвес зробила понад 100 пластичних операцій, щоб змінити свою зовнішність. Під час своїх перевтілень її часто називали лялькою Кеном.