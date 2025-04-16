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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
265
Час на прочитання
1 хв

Не відвести очей: телеведуча у зеленому топі приголомшила величезним розміром грудей

Джессіка Алвес яскравим вбранням підкреслила пишне декольте.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Джессіка Алвес

Джессіка Алвес

Бразильсько-британська телеведуча, учасниця реалітішоу Celebrity Big Brother і зірка OnlyFans — Джессіка Алвес — опублікувала в Instagram фото свого яскравого аутфіту.

Джес постала на знімку у зеленому вбранні. Зверху на телеведучій був топ, який підкреслив її величезні груди, розмір яких приголомшує.

Джессіка Алвес

Джессіка Алвес

Свій образ зірка доповнила ідеально рівним укладанням, насиченим макіяжем і червоним маніюкром. А ще на Джессіці були золоті довгі сережки, браслети і каблучки.

Нагадаємо, Джессіка Алвес зробила понад 100 пластичних операцій, щоб змінити свою зовнішність. Під час своїх перевтілень її часто називали лялькою Кеном.

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Дата публікації
Кількість переглядів
265
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