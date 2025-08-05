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- Шоу-бізнес
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Не відвести очей: зірка реаліті у корсетній сукні з лелітками продемонструвала величезний бюст
Учасниця реалітішоу обрала для своєї появи вбрання з відвертим декольте.
В Інглвуді відбулася прем’єра нового сезону реалітішоу «Кабаре Джозелін у Каліфорнії» від Zeus Network, який відвідала його учасниця — Envy Erica.
Дівчина постала перед фотокамерами у чорній корсетній сукні по фігурі і без бретельок, розшитій срібними лелітками, бісером і камінням. Головний акцент у її аутфіті був на спокусливому декольте, з якого ледь не випали її пишні груди.
Envy Erica волосся зібрала у високу зачіску, випустивши і накрутивши пасма спереду, зробила макіяж із пишними накладними віями і срібний манікюр. На шиї у неї було діамантове кольє, а на руці — браслет із діамантами.
Нагадаємо, а інша учасниця реалітішоу Gbaby прийшла на захід у «голій» сукні і без білизни.