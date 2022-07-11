Не вірять: в Німеччині скасували концерт Нетребко, яка засудила Путіна непереконливо

Ми продовжуємо стежити за нелегкою долею російською оперноъ співачки Анни Нетребко, яка від початку широкомасштабного вторгнення намагається залишитися на європейській сцені і при цьому не назвати речі своїми іменами, щоб нікого не образити вдома.

Італійський театр Ла Скала прийняв формальне та розпливчасте формулювання Анни Нетребко щодо російської агресії та повернув її на сцену театру.

Але німецькі чиновники виявилися послідовнішими і скасували виступ Нетребко. На літо та осінь у Нетребко був запланований тур Німеччиною, зокрема, було заплановано виступ на площі біля Нового замку (Das Neue Schloss). Площа та замок належать до землі Баден-Вюртемберг.

Як повідомляє Stuttgarter zeitung, міністр фінансів землі Баден-Вюртемберг прокоментував скасування концерту, сказавши, що Ганна Нетребко "не просто російська артистка" і пригадав їй усе, включно з підтримкою анексії Криму. Також міністр зазначив, що нерішучого дистанціювання від Путіна та його агресії замало.

У той же час сама Нетребко, за старовинною російською традицією, "топить прикрощі у пляшці". Нещодавно співачка гуляла Вероною сильно напідпитку та записала для своїх шанувальників звернення, в якому назвала їх довбоящерами.

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