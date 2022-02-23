Не впізнати: 21-річну доньку Джуда Лоу помітили в аеропорту Мілана

Модні покази у Мілані триватимуть до 28 лютого.

22 лютого у Мілані стартував Тиждень моди, тому до Італії з'їхалося дуже багато зірок. Однією з гостей заходу, ймовірно, стане дочка британського актора Джуда Лоу – 21-річна Айріс.

Дівчину сфотографували в одному з аеропортів Мілана. Вона була одягнена у флісове пальто з капюшоном та тонку куртку під ним, а також широкі зручні штани та величезні черевики. На голову вона одягла капюшон, а на обличчі мала захисну маску.

Айріс Лоу / Getty Images

Від 15 років дівчина працює моделлю і вже неодноразово з'являлася у Vogue, як сольно, так і зі своїми знаменитими батьками Джудом Лоу та Седі Фрост. Також Айріс досить активно веде сторінку до Instagram і сьогодні поділилася з шанувальниками знімками з нової фотосесії.

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