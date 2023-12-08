Не впізнати: Адріана Ліма з незвичайним макіяжем та в екстравагантному вбранні позувала для глянцю

42-річна бразильська модель та екс"ангел" Victoria's Secret Адріана Ліма стала головною зіркою нового випуску журналу Harper's Bazaar Arabia. На обкладинці глянцю модель з'явилася в дуже незвичайному образі: у чорному вбранні від Roberto Cavalli, плоскому капелюсі, з браслетом Cartier і ефектним макіяжем з широкими стрілками.

В інтерв'ю Ліма розповіла про вік і прийняття себе: "Я почала працювати моделлю в 16 років, але мені ніколи більше не буде 16. Мені 42 роки, і я найщасливіша людина за все своє життя; найзадоволеніша собою. Я приймаю свій вік і не змінюсь ні для кого".

Розповіла бразилійка і про те, що її хобі, такі як бокс і медитація, відійшли на другий план з того часу, як вона стала мамою: "Сьогодні моя медитація полягає в тому, щоб піти у ванну на п'ять хвилин, замкнутися там і молитися, щоб мої діти не постукали у двері і не попросили мене про щось”.

Також Адріана заявила, що її зовсім не бентежить критика. А нещодавно на багатодітну матір обрушився шквал критики після її появи на прем'єрі фільму "Голодні ігри: Балада про співочих птахів та зміїв", яка відбулася в Лос-Анджелесі. Модель вирішила відповісти хейтерам, які після її чергового виходу у світ звинуватили дівчину у зловживанні філерами та пластикою обличчя, та показала фото без макіяжу.

Адріана Ліма на прем'єрі фільму "Голодні ігри: Балада про співочих птахів та зміїв" / Фото: Associated Press

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