Не впізнати: Ніколь Кідман у мереживній білизні та зі змією на шиї знялася для глянцю

56-річна австралійська та американська акторка, володарка премії "Оскар" – Ніколь Кідман – стала головною зіркою лютневого випуску Vogue Australia. Зйомка вийшла дуже сміливою, адже для неї вона роздяглася до спідньої білизни і позувала в мереживному пеньюарі.

А на обкладинці журналу Ніколь з'явилася із чорною змією на шиї, також на ній стильні окуляри у червоній оправі, каблучки Cartier, а на руках - довгий французький манікюр, виконаний чорним кольором.

Судячи з відео з бекстейджу, Кідман зовсім не боялася живої змії на своїй шиї.

Нагадаємо, раніше Ніколь Кідман приголомшила ефектним вбранням. Вона відвідала прем'єру серіалу "Експати", де відіграла головну роль. Захід відбувся у Нью-Йорку, а до фотографів оскароносна зірка вийшла у розкішній сукні від Модного дому Versace.

Ніколь Кідман / Фото: Associated Press

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