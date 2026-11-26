Келлі Осборн / © Getty Images

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Телевізійна зірка Келлі Осборн, донька покійного рокера Оззі Осборна, стала однією з гостей церемонії вручення премії ZYN Rolling Stone UK Awards, яка відбулася в лондонському концертному залі The Roundhouse і привернула дуже багато уваги.

Для заходу Келлі одягла перуку з довгим рудим волоссям і блискучу блакитну сукню з галтером, глибоким декольте, також тканина вбрання була повністю розшита лелітками синього кольору, які неймовірно сяяли. Макіяж жінка також зробила дуже яскравий, адже обрала темно-червону помаду, світло-червоні тіні для повік і рум’яна. У результаті вийшов драматичний, майже готичний образ.

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Келлі Осборн / © Getty Images

Схоже, зміна іміджу Осборн відбулася дуже швидко, адже зовсім нещодавно вона ще мала коротке світле волосся з рівним зрізом, про що свідчать численні фотографії із заходів та ті, що Келлі публікувала у своїх соцмережах. Але такі зміни не дивні для неї, адже Келлі відома частими й сміливими експериментами із зовнішністю. Раніше вона вже фарбувала волосся у фіолетовий і сріблястий кольори, носила ірокез, нарощувала пасма, а певний час віддавала перевагу короткій стрижці піксі.

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Свою любов до незвичних кольорів волосся Келлі пояснювала ще 2014 року в інтерв’ю журналу People.

«Мій колір волосся став частиною мене. Коли я вперше пофарбувалася й подивилася в дзеркало, то побачила себе й відчула, що це справді я. Я ніколи не буду дівчиною з природною зовнішністю. Я ніколи не буду нормальною чи простою. Найбільшою образою, яку мені коли-небудь завдали, було те, що мене назвали "бежевою"», — розповідала вона тоді.

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