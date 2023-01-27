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Не встояла на підборах: супермодель Крістен Макменамі впала на показі Valentino

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
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Не встояла на підборах: супермодель Крістен Макменамі впала на показі Valentino

Крістен Макменамі / Фото: Associated Press

Це не перше падіння у її кар'єрі.

Під час Тижня високої моди у Парижі відбувся показ італійського Модного дому Valentino, де бренд презентував свою розкішну кутюрну колекцію 2023 року. Однак шоу запам'яталося не лише гарним вбранням, а й епічним падінням.

Взуття у моделей було настільки незручним, що вони просто не могли встояти на підборах.

Багаторічний досвід дефіле на подіумі не допоміг навіть супермоделі Крістен Макменамі — вона впала, так і не завершивши свій вихід. У результаті Крістен просто зняла туфлі, сидячи на подіумі, піднялася і пішла далі.

Вдруге 58-річна зірка вийшла, тримаючи туфлі в руках і просто викинула їх.

Крістен Макменамі / © Associated Press
Крістен Макменамі / Фото: Associated Press

Варто зазначити, що падає вона вже не вперше. Минулого року під час свого дефіле на показі кутюрної колекції Jean-Paul Gaultier вона теж впала. Модель мала дуже незручне взуття.

Крістен Макменамі / © Getty Images
Крістен Макменамі / Фото: Getty Images

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Дата публікації
Перегляди
5396
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