Не встояла на підборах: супермодель Крістен Макменамі впала на показі Valentino

Це не перше падіння у її кар'єрі.

Під час Тижня високої моди у Парижі відбувся показ італійського Модного дому Valentino, де бренд презентував свою розкішну кутюрну колекцію 2023 року. Однак шоу запам'яталося не лише гарним вбранням, а й епічним падінням.

Взуття у моделей було настільки незручним, що вони просто не могли встояти на підборах.

Багаторічний досвід дефіле на подіумі не допоміг навіть супермоделі Крістен Макменамі — вона впала, так і не завершивши свій вихід. У результаті Крістен просто зняла туфлі, сидячи на подіумі, піднялася і пішла далі.

Це відео, що я не хочу, щоб Valentino shoes pic.twitter.com/OihjTCXBn6 — Eboni (@VersaceVenus_) January 25, 2023

Вдруге 58-річна зірка вийшла, тримаючи туфлі в руках і просто викинула їх.

Крістен Макменамі / Фото: Associated Press

Варто зазначити, що падає вона вже не вперше. Минулого року під час свого дефіле на показі кутюрної колекції Jean-Paul Gaultier вона теж впала. Модель мала дуже незручне взуття.

Крістен Макменамі / Фото: Getty Images

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