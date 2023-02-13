Не втратила шанс: Ріанна під час виступу ефектно прорекламувала свою косметику

Ріанна стала запрошеною зіркою, яка виступила під час перерви між таймами на "Супербоулі" – фінальної гри за звання чемпіона Національної футбольної ліги Сполучених Штатів Америки. Гра є національним святом у США, проте відомо, що зіркам, які виступають на цьому грандіозному заході, не платять.

Але співачка, вирішила не прогаяти шанс отримати вигоду зі своєї появи на публіці. Оскільки Ріанна ще й успішна підприємиця, яка створила б'юті імперію, що випускає декоративну та доглядову косметику, ефектно прорекламувала свій продукт просто на стадіоні.

Співачка, під час дефіле на сцені взяла з рук одного з учасників балету пудру Fenty Beauty By Rihanna Invisimatte, щоб злегка підправити свій макіяж.

Ріанна / Фото: скриншот з відео

Продукт продається на офіційному сайті бренду за ціною $34 (це близько 1253 гривень). Імовірно, після цього шоу пудра стане вірусною.

Також під час шоу вона продемонструвала червоне вбрання, виготовлене спеціально для її виступів. Образ складався з ексклюзивного пальта від Alaïa, комбінезону зі блискавками та кишенями від Loewe, а також червоних кросівок MM6 Maison Margiela x Salomon, які ідеально вписувалися в образ.

Ріанна / Фото: Associated Press

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