Не втрималась на величезних платформах: Кім Кардашян ледь не впала у кущі дорогою на вечірку

Кім Кардашян / © Associated Press

Телезірка Кім Кардашян дуже іронічно ставиться до самої себе і не боїться кумедних ситуацій, які з нею стаються, навіть попри те, що вона дуже відома особа. Саме тому вона сама опублікувала у соцмережах відео, у якому ледь не впала на височезних платформах.

Інцидент стався перед знаменитою вечіркою Vanity Fair Oscar Party, яку проводили після церемонії вручення премії «Оскар». Кім не втрималась у почала падати, але її вчасно підхопили.

Кім Кардашян не втрималась на платформах / © Instagram Кім Кардашян

Також американська суперзірка сама опублікувала серію скриншотів з цього самого відео. Таким чином вона сама посміялась із ситуації.

До речі, того дня Кім одягла гламурну золоту сукню від Gucci з нової колекції осінь-зима 2026, яку креативний директор бренду Демна Гвасалія зовсім нещодавно презентував на Тижні моди. А ось взуття Кардашян було неочікувано доступної ціни, адже ці босоніжки бренду Pleaser Flamingo, через які вона ледь не впала, насправді коштують близько 80 доларів.

